Jeder Mensch ist gleich, egal woher und woran er/sie glaubt

Gespannte Stille, konzentrierte Aufmerksamkeit – und das schon die zweite Schulstunde hindurch in der Neuen Mittelschule am Mira-Lobe-Weg in Wien-Donaustadt am Ende der Großwohnanlage Rennbahnweg. Die Jugendlichen der Fachmittelschule, die sie statt eines Poly besuchen – lauschen höchst interessiert der Lesung, den Erzählungen bzw. dem Ausschnitt einer Radiosendung. In den Bann gezogen sind sie von dem, was die junge Journalistin und Autorin Marlene Groihofer aus Lilienfeld (NÖ) schildert. Diese gibt die Lebenserinnerungen der fast 92-jährigen Gertrude Pressburger wieder.

„Wären wir alle 80 Jahre früher geboren, wären wir mitten drinnen. Deswegen finde ich, jeder soll wissen und lernen, was damals passiert ist“, wird in der Woche drauf Sasha in seinem Aufsatz schreiben, der diesen Geschichts-Vormittag reflektiert. Und Jeanine formulierte: „Ich finde es gut, dass sie das geschrieben hat ... so können die anderen sehen, wie schrecklich es für jemanden in so einer Lage war. Ich denke, das hat was mit mir auch zu tun, da wir/ich die neue Generation sind. Das Buch bringt einen dazu, anders zu denken, z. B., dass jeder Mensch gleich ist, egal aus welchem Land er kommt oder welche Religion er hat.“