Wahn- und immer -sinniger

Also steigert sich der Protagonist in seinen Hirngespinsten zum vermeintlichen Nachfolger des verstorbenen spanischen Königs… Wirr und immer wirrer werden die Tagebucheinträge – was sich allein schon an den Datumsangaben ablesen lässt. Nach echt möglichen kommen solche wie 43. April oder gar der 86. Martember, zwischen Tag und Nacht.

Wobei Gogol in so manche scheinbar wahnsinnige „ Aufzeichnung“ nicht selten Krtik verpackt haben dürfte. Wenn Poprischtschin an mehreren Stellen von sprechenden Hunden erzählt, so stehen die offenkundig nicht wirklich (nur) für die bekannten Tiere. „Ich habe schon längst vermutet, dass der Hund viel klüger ist als der Mensch; ich bin sogar überzeugt, dass er zu sprechen versteht und es nur aus Trotz nicht tut. So ein Hund ist ein hervorragender Politiker: er merkt sich alles, jeden Schritt, den der Mensch tut.“