Junge bringen den Stoff, Alte nähen Masken

Junge schneiden zu

Selbstverständlich alle Distanzregeln einhaltend – drum findet das Treffen ja vor dem Haus statt – prüft Frau Ceh den Stoff mit einer Hand greift ihn, spürt ihn, und zeigt sich zufrieden. Allerdings, so merkt sie kritisch an: „Wo ist die Nähseide?“

Die versprechen die jungen Leute von der Initiative „Better together in Simmering – In Simmering halt ma zam!“ beim nächsten Mal mitzubringen. Außerdem werden sie den Stoff, der im Wohnhaus in der großen Waschmaschine gereinigt und danach gebügelt wird, am nächsten Tag nochmals abholen und in 40 mal 20 Zentimeter-Streifen schneiden – „da wär mir schon sehr geholfen, wenn ihr den vorschneiden könntet, ich hab in meinem Zimmer ja nur einen kleinen Tisch und auf dem steht die Nähmaschine“.

Gesagt – versprochen – und getan, wie zwei Tage später Ava Farajpoory, Sprecherin der Simmeringer "halt ma zam"-Aktion dem KiKu am Telefon stolz und doch auch ein wenig verlegen lächelnd berichten wird: "Wir haben uns beim Zuschneiden am Anfang nicht so leicht getan“.