„Mutig von der Zukunft zu träumen, in der wir leben möchten“

Hilfe vor Ort

Es ist aber keine Online-Bastelstunde, Flechten ist in dem Fall „nur“ ein Symbol für das Vernetzen, verknüpfen – verschiedener Künstler_innen und sozialer Initiativen. Bei jenem Online-Meeting, das auch der Kinder-KURIER besuchte, waren nicht nur die oben schon genannte New Yorker Künstlerin. Es nahmen unterschiedlichste Menschen von Kanada bis zum Waldviertel teil.

Und drei aus Simmering – von einer Initiative der Jungen Generation, die aber bewusst ganz überparteilich arbeitet, wie Ava mehrmals betont. „Better Together in Simmering“ sammelt Lebensmittel und hängt sie in Sackerl an „Gabenzäune“, damit sie Bedürftige trotz Distanz-halten-müssens nehmen können. Sie berichtete aber auch, dass sie in Altersheimen Infos hinterlassen haben mit einer Telefonnummer, wo anrufen kann wer will – einfach um in der Einsamkeit und Abgeschlossenheit zu tratschen. Was erstaunt aber gern angenommen worden ist.