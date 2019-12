Ibrahim und Moses – blumige Geschichte, wunderbar gespielt

Religionen er-riechen

Auch wenn dies nicht unbedingt das zentrale Thema ist, so werden auf dezente Art und Weise auch Fragen nach und von Religionen verhandelt – mitunter auch sehr amüsant, beispielsweise, wenn Ibrahim und Moses sich darüber unterhalten, dass Gotteshäuser am Geruch zu erkennen seien: Kerzenwachse für katholische Kirchen oder wenn es nach Zehen und Socken riecht, befinde man sich in einer Moschee.

Mehrsprachiges Redetalent

Bagher Ahmadi musste übrigens schon ungefähr im Alter der Hauptfigur des Stückes/der Erzählung (wo 11 angegeben wird) aus Afghanistan alleine flüchten – zunächst in den Iran und auch von dort weg und landete vor rund sieben Jahren in Österreich. Während der Schulzeit schaffte e es übrigens auch ins Finale des mehrsprachigen Redebewerbs „Sag’s Multi!2 (2015/16 mit Deutsch und Farsi/Dari). Der Kinder-KURIER zitierte damals aus seiner Rede: „Wer Zäune baut, sperrt sich letztlich selber ein!“ (Ende Februar 2016). Mehrmals greift er auch in diesem Stück zu seiner Erstsprache und vermittelt auch denen, die’s nicht verstehen, ein Gefühl samt Sprachmelodie.