"Heimatland der 1000 Sprachen" beim Theaterhotel

Nicht nur für die Schule, für das Leben lernen

Für den Abend hatten weitere 500 Gäste den Mix aus Kulinarik und Kultur gebucht. Der stand unter dem Motto „A Tribute to Otto Tausig“. Der vor achteinhalb Jahren verstorbene 1922 geborene Künstler und Humanist hatte mit einem Lehrer der Tourismusschule Bergheidengasse, Helmut Kuchernig-Hoffmann das Projekt Theaterhotel, das nun zum 13. Mal stattfindet, erfunden und entwickelt.

Die Schüler_innen verbinden die Fähig- und Fertigkeiten aus ihren Ausbildungszweigen – kochen, servieren, organisieren – in einem Riesenpraxistest mit sozialem Engagement. 1000 Gäste an einem Tag zu bewirten und ihnen vielfältiges Kulturprogramm zu bieten, erfordert Höchstleistungen. Auf professionellem Niveau. Die alljährlich rund 35.000 und mehr verbleibenden Euro aus den Einnahmen kommen einerseits einem Dorfprojekt in Indien zugute, andererseits bekommt unter anderem das genannte Kinder- und Jugendorchester Instrumente und andere benötigte Ausrüstungen. Superar ist eine Initiative, um Kindern aus nicht-begüterten Familien Musizieren und Singen zu ermöglichen.