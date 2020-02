Jugendliche decken auf – mit weißen Handschuhen

Heute 100, morgen 220 Jugendliche im Einsatz

Rund 100 Jugendliche der Schule sind an diesem Freitag im Einsatz, berichtet Theaterhotel-Co-Direktorin und Bankett-Leiterin Lisa Grassler dem KiKu, „am Samstag werden rund 220 Schülerinnen und Schüler tätig sein.“ Dazu gesellen sich mehr als zwei Dutzend Superpraktikant_innen – Jugendliche, die mit dem Gedanken spielen, in dieser Schule ihre Oberstufe zu absolvieren und in einen Gutteil der Praxis-Ausbildung hineinschnuppern.

Team-Arbeit

Die Co-Direktorin hat aber nicht nur den Überblick, wie wo was zu tun ist, beantwortet geduldig entsprechende Fragen ihrer Mitarbeiter_innen, sondern kniet auch auf dem Teppichboden, um selber poliertes Besteck in die richtige Kiste zu geben, aus der ihre Kolleg_innen sie dann in Empfang nehmen, um sie auflegen zu können. Grassler arbeitet nun das fünfte Jahr mit. In den ersten drei Klassen war sie im Service tätig, im Vorjahr assistierte sie bei der Bankett-Leitung und heuer ist sie im fast ein Dutzend Köpfe zählenden Leitungsteam und da an der Spitze. „Es ist natürlich eine viel größere Verantwortung und Herausforderung. Das Projekt ist ja wirklich unglaublich groß. Aber, du weißt, du kannst dich auf das Team verlassen.“