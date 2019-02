Gibt’s dich überhaupt noch, wenn du nicht ständig postest?

In der Überdrehtheit der auftretenden Figuren, die sich mehr als wichtig nehmen, „echte“ Netz-Typ_innen (nur dezent) karikieren, provozieren sie vor allem sehr viele Lacher – und regen so sicher mehr zum Reflektieren an als in der folgenden, doch ein wenig zu lange und zu pädagogischen Episode um die Gefahren von Facebook & Co. Leider zu klischeehaft fällt die Passage übers böse, böse Darknet aus – das in so manchen Teilen der Welt schon heute praktisch die einzige Möglichkeit unzensurierter und gefahrloser Kommunikation eröffnet. Und je mehr die fast schon monopolistischen Datenkraken Überhand nehmen, wird es möglicherweise auch andernorts wichtiger.

Vielleicht hätte weniger Pädagogik und mehr Fortsetzung der ironischen Auseinandersetzung der ersten beiden Drittel auch hier besser getan ;)