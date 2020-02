Fühl dich wohl in deinem Körper!

Lustvoll

Ein kleiner Sack voller Erdäpfel (neben Quitten und Sanddorn mitunter Zitronen des Nordens genannt) wird liebevoll wie ein Baby getragen und geschaukelt, bei einem Quizspiel „Wahrheit oder Wahrheit?!“ stopfen die Performerinnen Chips in sich bevor sie Chips mit Mayonnaise bestreichen und mehrere Schichten Senf-Chips schnabulieren. Halbwegs frisch gekochte Spaghetti al dente werden für eine des Trios zum absoluten Lustobjekt – sie verschlingt sie Händeweise und reibt sich den halben Körper damit fast erotisch ein.

Ein Merksatz aus der rund einstündigen Performance im Dschungel Wien: „ich hab kein‘ Bock mehr, zu glauben, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen muss, um glücklich zu sein.“

Auf die Fresse, fertig, los! – So das Kommando der Drei für einige der (Wett-)Spielchen in der Show, die sie damit beenden, dass sie alle möglichen Gemüse-, Obst-Stücke in den Mixer schmeißen und den „Smoothie“ in kleine Becherchen füllen und mit dem Publikum teilen.

Follow@kikuheinz