Feuer-, Wissensbringer und Menschenmacher mal 2

1300 Jahre

Insofern bot sich die Kooperation mit dem Theater in Linz sowie dem Badischen Staatstheater Karlsruhe an. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt arbeitet das Ars Electronica Center, auch Museum der Zukunft“ genannt, seit 1996 an der Verbindung bzw. Nahtstelle von Kunst und jeweils neuen Technologien. Ebenso das Zentrum für Kunst und Medien in der zweitgrößten Stadt Baden-Würtemmbergs (seit 1989). In Linz wurde sogar schon davor (ab 1987) der weltweit renommierteste Preis für medien-technologische Kunst vergeben.

Auf der Bühne – jetzt in Linz, später in Karlsruhe - beginnen die beiden lebendigen, also analogen, Schauspieler_innen unter anderem Textstellen aus verschiedenen „Prometheus“-Übersetzungen der Aischylos-Version zu zitieren. Die Passagen werden live am Rande der Bühne von Nina Metzger 6im Computer in den sogenannten GPT-2 (Generative Pretrained Transformer) eingegeben. Dieses Programm produziert aus eingegebenen Daten eigenständig neue - bei Texten – Fortsetzungen. Davor wurde – nicht für dieses Projekt – dieses Text-Schöpfungsprogramm vom Unternehmen OpenAI LP mit rund 40 Gigabyte an verschiedenartigsten Textsorten gefüllt. Die etwa acht Millionen Dokumente würde eine – ununterbrochene – Lesezeit von 1300 Jahren in Anspruch nehmen, erzählt das Bühnenduo.