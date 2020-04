Englisch mit wütenden Vögeln und Mathe mit einem Football

Erklär-Videos und Rechen-"Rätsel"

Bei Mathe – illustriert mit einem „Eierlaberl“ und dem aus dem Sport Football kommenden Begriff „Touchdown“ landest du zuerst ebenfalls in Videos, die dir die jeweilige Rechenart erklären. Wenn’s ans Rechnen geht, landest du in Multiple-Choice-Tests. Für die jeweilige Rechnung kriegst du immr drei mögliche eRgebnisse und du klickst an – hast du richtig gerechnet – oder geraten – siehst du ein lächelndes Gesicht mit : - ) Im anderen Fall ein X.

Bis Ende Juli stellt die Personal-Vermittlungsfirma Trenkwalder einen Teil ihres digitalen Weiterbildungs-Angebots – wegen Corona und dem damit verbundenen erforderlichen Distance-Learning – Schüler_nnen aller Altersklassen die Mathe- und Englisch-Kurse kostenlos zur Verfügung:

Mehr als 1.000 Stunden Englisch-Onlinekurs mit Videos, Lern-Games, Grammatikübungen sowie Aussprache- und Vokabeltrainer. Sowie Mathe-Videokurse mit Tutorials und interaktiven Übungen.

Trenkwalder-learning -> kostenlos lernen