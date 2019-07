Endlich an Deck: Eröffnung des Literaturcafés am Badeschiff

Kein Mitleidsbonus

Hier in luftiger Höhe auf dem Schiff mit Badebecken am Wiener Donaukanal wurde Freitagabend das inklusive Literaturcafé eröffnet – mit Lesungen von Autor_innen, die schon am genannten Literaturpreis (seit 2007) für Menschen mit Lernbehinderung teilgenommen haben. Wobei es bei diesem, wie Schirmherr Felix Mitterer nicht müde wird zu betonen, nicht um Mitleid oder gar Peinlichkeit, sondern „einfach um Literatur“ geht.