Einblick als Teilnehmerin in den mehrsprachigen Redewettbewerb

Die 14-jährige Jasdeep Bilg, die bei uns in der Redaktion gerade eine Woche lang die berufspraktischen Tage absolviert hat, teilt mit uns ihre Erfahrungen, die sie beim Redewettbewerb "Sag's Multi" gemacht hat:

Ich erzählte bei ,,Sag’s Multi“, dem mehrsprachigen Redwettbewerb, über meine nicht einfache, verantwortungsvolle Vergangenheit in der ich heute viele positive Sachen sehe. In Deutsch und Punjabi (eine von vielen Sprachen in Indien) habe ich meine Rede über Verantwortung /Jimebahri (so heißt Verantwortung auf Punjabi, hier geschrieben in Lautschrift) gehalten.

Auf den Redewettbewerb bin ich in der Schule, NMS Pazmanitengasse 26 (Wien-Leopoldstadt), aufmerksam geworden. Nachdem ich mich zur Teilnahme entschlossen habe, wurde ich intensiv von meinen Lehrerinnen ( Stefania Marcucci und Gertrude Kerschenbauer) betreut.

Oft übte ich meine Rede vor dem Spiegel oder trug sie meinen Eltern vor. Als es endlich soweit war und wir uns zur 1. Runde auf den Weg machten, kam die Nervosität immer näher. Ich war zunächst noch sehr beruhigt, da wir Zeit hatten bis wir drankommen sollten.

Doch plötzlich kam eine Frau und fragte: „Bist du Jasdeep?“ Zu diesem Zeitpunkt wusste ich genau, was jetzt kommen wird und da sprach sie es aus: „Du bist jetzt dran ...!“ Wir wurden vorgereiht, da eine Schule ausgefallen war.