Ein Kinderkatalog als selbstständiger Ausstellungsführer

Verwendbare Gegenstände?

Viele Bilder scheinen so etwas wie Gespräche mit Skulpturen, die vor oder zwischen ihnen stehen, zu führen. Besonders anregend ist eines der großen Bilder, in das Bruno Gironcoli einen Titel reingeschrieben hat: "Entwurf zu einem verwendbaren Gegenstand". Hier sprudelten die davor liegenden und zeichnenden Kinder vielfältigste Interpretationen raus: Vom Handschuh über Keksausstechformen, Teig über Münzen, Baumstämme bis zu einem Kleid. Gegen Ende des Rundgangs, den die Kinder in kleinen und größeren Gruppen, manche zeitweise auch einzeln, alle aber sehr selbstständig vornahmen, trafen einige mit der Kunstvermittlerin vor der ganz großen Skulptur, die ein wenig an ein UFO mit Aliens erinnert auf der Eingangsebene zusammen. Dort sprachen sie über Anregungen für den Katalog, der sie ja zuvor so inspirierend durch die Schau geführt hatte: Rätselaufgaben und Quizfragen wünschten sich einige als Ergänzung. Von Honorar für die Anregungen wollten sie dann doch Abstand nehmen: „Es muss ja nicht immer um Geld gehen, Spaß bringt’s auch!“