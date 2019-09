Ein ganz junges, großes Parlamentspräsidium

Kurzfristig war das Präsidium des National- und Bundesrates am Donnerstag sehr, sehr jung. Zwölf der 19 Sieger_innen des mehrsprachigen Redebewerbs „SAG’S MULTI!“ im vorigen Schuljahr besuchten sowohl das Parlament als auch die Bundespräsidentschaftskanzlei. Alexander Van der Bellen, der die Top-Redetalente fast jedes Jahr empfängt, hatte dieses Mal einen so übervollen Kalender, dass er nur zwei Mal vorbeihuschte. Ebenso wie sein First Dog, Juli. Ein paar Augenblicke mehr hatte Doris Schmidauer, sozusagen die First Lady, die viele Initiativen unterstützt, Zeit – für ein Gruppenfoto und einige anerkennenden Worte.