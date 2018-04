Egal welche Hautfarbe, Religion oder Frisur!

„Wenn es egal ist, wer welche Hautfarbe hat, woher jemand kommt, sich alle gut verstehen und respektieren und niemand runtergemacht wird – das ist für mich Frieden“, bringt Rajana aus der 3. Klasse der Neune Mittelschule Al Andalus auf den Punkt, was dieses große Wort, das für viele Menschen auf der Welt doch so weit weg ist, bedeutet. Sie und eine Kollegin sowie zwei Kollegen aus dieser privaten, reformpädagogischen, islamischen Schule mit Öffentlichkeitsrecht besuchten den Kinder-KURIER, um über ihren Beitrag, den sie für den Österreichischen Jugend-Friedenspreis eingeschickt haben, zu berichten. Die Projekte aller Einsender_innen werden am 9. Mai im Festsaal des Wiener Rathauses vorgestellt und die besten mit Preisen ausgezeichnet.

Eine Projektwoche lang war den Themen Heimat und Frieden gewidmet erzählt die genannte Schülerin sowie ihre Kolleg_innen Ajla, Emir und Omar. Die beiden Mädchen besuchen die 3. Klasse, Emir die 2. Und Omar die 4. Klasse der NMS. „Wir haben auch über Flucht und Exil geredet und dass auch aus Österreich vor 70, 80 Jahren Menschen flüchten mussten oder umgebracht worden sind.“ Jugendliche der Schule waren während der Projektwoche unter anderem im Jüdischen Museum. „Arg, was den Juden angetan worden ist. Dort haben wir aber auch vieles für uns Neues über die jüdische Kultur erfahren“, meinen vor allem Ajla und Rajana.