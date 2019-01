Der Weg zur Erkenntnis, es gibt keine Herrenmenschen

Brillanter junger Hauptdarsteller

Birkmeir wählte, wie er im Interview sagt, den Stoff einerseits wegen dieser Thematik, die leider nicht mehr nur Einzelhaltung des Romanhelden ist, sondern (wieder) Zulauf zu bekommen scheint: Aufzuteilen in wertvollere und wertlosere Menschen. Er wählte Dostojewskijs Roman aber auch, weil er eine spannende Rolle für den 26-jährigen Jakob Elsenwenger gesucht hat, „weil ich gewusst hab, das kann er spielen, was nicht viele können. So wie er der jüngste Hamlet war ist er der jüngste Raskolnikow ever.“

Und Elsenwenger bringt’s in der Tat. Er gibt einen stark glaubhaften Ich-Bezogenen, Selbstgerechten nach dem Motto: Alle anderen san deppat, nur ich hab den Durchblick, den Überblick und steh über (fast) allen. Er – und sogar seine blutige Tat – sollen die Welt retten. Seine Schwester Dunja ( Kim Bormann) will er vor der Heirat mit dem schmierigen Luschin ( Kaj Louis Lucke) bewahren. Wobei ihm die an den Kopf wirft, er würde nur was dagegen haben, dass sie nicht nach seiner Pfeife tanze. Seine Selbstgerechtigkeit lässt er sogar immer wieder seinen einzigen Freund, Rasumichin ( Michael Köhler) spüren, der trotz alledem immer zu ihm hält. Ähnlich sein Umgang mit Nastassja ( Claudia Waldherr), dem Hausmädchen in diesem Wohnhaus, die ihn ob seiner Klugheit anhimmelt und er sie immer wieder grob behandelt.