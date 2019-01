Raskolnikows Zerrissenheit hat den 14-Jährigen angesprochen

Verführerische Komponente

Einerseits das Thema Über-/Untermensch, er aber ist nicht dieser Bad Guy, wo man das Herrenmenschentum ablehnt, sondern über seine Figur ja auch ein bissl faszinierend...

... genau, völlig richtig, das ist grad das Interessante, weil weiß/schwarz zu zeigen ist viel zu einfach. Wir müssen uns ja auch fragen, warum so viele so fasziniert sind von rechtem Gedankengut. Nicht, dass ich das gutheißen würde, aber es muss ja eine verführerische Komponente haben, sonst tät’s ja nicht funktionieren. Dem haben wir eben versucht, auf die Spur zu kommen. Nicht in dem Sinn, dass wir’s gutheißen, aber der Moment der einen berechtigt zu sagen, ich bin was Besseres, ist doch sehr verführerisch. Wir sind was Besseres in Europa, da ist uns wurscht, ob Tausende von Menschen im Mittelmeer absaufen, Europa ist besser als Afrika ... Dieses kleingeistige Denken, das aber scheinbar den Selbstwert so hebt, dass dies zieht. Leider.

