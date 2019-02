Der Löwe hat mir erlaubt, Teil seines Lebens zu sein

Authentisch, ohne Trickaufnahmen

Diese Überzeugung der Filmcrew und vor allem des stets miteingebundenen anerkannten Löwen-Fachmannes „war dann auch für meine Familie so viel Motivation, dass wir gemeinsam übersiedelt sind. Auch meine Schwester hat mich da sehr stark unterstützt.“

Regisseur Gilles de Maistre hatte sich auf einen vom bekannte „Löwenflüsterer“ Kevin Richardson kommenden Gedanken eingelassen. So ein Film könne nur gut funktionieren, wenn die Dreharbeiten über einen Zeitraum von drei Jahren verteilt stattfinden. Nur so könne wirklich eine intensive Beziehung zwischen dem Mädchen und ein und demselben Löwen entstehen, was die Szenen der beiden wiederum authentisch werden ließ. „Es gab schon auch noch sicherheitshalber zwei andere Löwen im gleichen Alter und einige Szenen mit dem Babylöwen sind mit einer Löwin gedreht worden, aber Thor (so sein echter Name) war schon der Hauptlöwe.“