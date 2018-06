Brücke zwischen Gesellschaftspolitik und Alltagsverhalten

Ängste

Es beginnt bei dem Thema der eigenen Ängste.

So erzählt beispielsweise Andreas über seine Sorge, dass aufgrund der schlecht gebauten Türe in seiner Wohnung in Berlin eingebrochen werden könnte.

Schließlich teilen die Protagonisten auch ihre Alpträume. Benjamin erzählt, dass er träumte, dass er erschossen wurde und Fabian, dass er jemanden mit einem Pinsel erstochen hat. Andreas schildert einen Traum, in dem er aufgeschnitten und ihm all seine Organe und Knochen entnommen wurden. Bei seinen genauen, bildhaften Beschreibungen bekommt man ein Gefühl von Gänsehaut und fast ist es, als könnte man den Traum selbst vor sich sehen.

Auch sprechen die Schauspieler ganz ehrlich über ihren Stolz, sowie die Angst davor, dass er gebrochen werden könnte. „Ich mag es, wenn ich etwas selbst gemacht habe.“, ruft beispielsweise Sascha mit aufgeregt leuchtenden Augen in den Raum. Schließlich gestehen sich die jungen Männer auch ein, dass sie beim Laufen manchmal das Gefühl haben, schneller sein zu müssen als die Anderen, um sich selbst und den Menschen um sie herum etwas zu beweisen.

Thomas spricht darüber, dass er, auch wenn er eine Freundin hat, oft ein Auge darauf wirft, ob er auch von anderen Frauen auf der Straße noch als Mann wahrgenommen wird.

Auch erzählt er über den Teufelskreis, in den er manchmal beim SMS-Schreiben verfällt, wenn er sich beispielsweise per Nachricht bei einem Mädchen entschuldigt und sie nicht antwortet. Er erzählt, dass er dann das Bedürfnis hat, ihr immer wieder etwas nachzuschicken. Auch wenn es nur ist um ihr zu sagen, dass er weiß, dass sie die Entschuldigung nicht annehmen muss und dass er die Sache nicht größer machen möchte als sie ist.

Peter berichtet mit Wehmut über den Konkurs der Firma seines Großvaters und träumt sich dabei in die Vorstellung, dass er nun derjenige sein könnte, der sie führt.