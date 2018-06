"Heimat ist, wo ich gut sch... kann"

Was würde sich hinter einem imaginären Vorhang abspielen, bevor die Darsteller_innen in ihre Kostüme geschlüpft sind? Von ihrem ureigensten Metier, ihrer Profession ausgehend stellen fünf Schauspielerinnen des aktionstheater ensembles in „Pension Europa“ diese Frage. Sie sind noch in der Unterwäsche, ihre Kleidungsstücke auf der fahrbaren Garderobe. Die sechste voll in Robe knüpft zwar – nur hin und wieder - als elegante Opernsängerin mit englischen Arien (Aisha Eisa) an Diskursen der anderen fünf an, bleibt aber dennoch am Rande des Geschehens, eine Außenseiterin in einer Art Elfenbeinturm, die von anderen eher höflichkeitshalber angesprochen wird.