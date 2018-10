Auf den Spuren zu wenig bekannter Zeitgeschichte

Laura Wagner aus der 3. Klasse der Handelsakademie Ybbs steht mit der Kopie eines alten Fotos vor dem Frisiersalon Tanja an der Durchzugsstraße im niederösterreichischen Erlauf. Das Haus schaut im Wesentlichen noch so aus wie auf dem Foto vor 80 Jahren. Die Jugendliche hält das Foto aus dem Jahr 1938 zum Vergleich in die Kamera. Dabei handelt es sich um ein historisches Dokument. Auf diesem ist folgendes Charakteristisches zu sehen: Über einem Teil des Schriftzugs vom damaligen Kaufhaus Brod hängt ein Stoff - mit der Aufschrift „Arisches Geschäft“. Die Nazis haben den Eigentümern, der jüdischen Familie Brod, ihr Kaufhaus gestohlen. Was allgemein bekannt ist, wird hier konkret.

„Ich weiß, dass es in einigen Städten so war, aber nicht, dass das auch hier in Erlauf passiert ist“, sagt Laura Wagner dem Kinder-KURIER und SchauTV (der Beitrag geht am 6. November 2018 auf Sendung - und wird dann auch in diesen Beitrag eingebettet), die die Jugendlichen an diesem Tag begleiten dürfen. „Erst durch das Projekt bin ich draufgekommen.“ – Und das nachdem die Jugendliche nunmehr schon ihr elftes Schuljahr absolviert. „Allgemein haben wir in Geschichte schon über den zweiten Weltkrieg und die Hitlerzeit gelernt, aber doch nicht wirklich, was in der nahen Umgebung konkret passiert ist.“