Auf den Spuren des rosa Elefanten

App-Test

Auch wenn sich die App generell an Familien richtet – eine englische Version wird für „in Kürze“ versprochen, eine dritte Tour ist in Arbeit, so geht Brezina doch oft, wie er sagt, von Fragen der Kinder aus.

Runtergeladen ist die – kostenlose – App recht schnell. Derzeit gibt’s die Touren: Gefährliche Tiere sowie Brezinas Lieblinge, an einer dritten – noch geheimen – wird gearbeitet. In Kürze erscheinen auch englische Versionen. Beim Rundgang bleibt die App mitunter hängen, und du musst dich an die Tour halten, kannst nichts überspringen bzw. beim Zurückgehen landet sie mitunter nicht am jeweils vorhergehenden Bildschirm.

https://www.zoovienna.at/

Follow @kikuheinz