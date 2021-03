Als Hörender einen Schwerhörigen spielen

Verliebt in ein Horn

Mit so ungefähr fünf Jahren ist Frederik in die jüngste Gruppe der Penzinger Musikschule, den Nano-chor gekommen. Bald darauf begann er auch ein Instrument zu spielen, „zuerst Cello, weil das auch mein Vater und mein Bruder spielt, aber das hat mir nicht so gefallen. Bei Schnuppertagen wollte ich dann zuerst unbedingt Bratsche spielen aber bei einem zweiten Schnuppertag mit 6 ½ Jahren hab ich erste Posaune ausprobiert und dann das Horn entdeckt. In das hab ich mich total verliebt.“ Mit seinem Horn-Lehrer lernt(e) er viele Solo-Stücke und Etüden, aber auch Duette.

Mit der Musikschule hatte er schon zwei Musicals, „aber da war ich nur in Nebenrollen. Diesmal haben sie mich schon vor dem Schreiben des Beethovicals gefragt, ob ich diese Rolle spielen und singen will“.

Schwierig wurde es dann, als klar war, „dass wir es nicht wie sonst live aufführen können, dann haben die (die Leitung des ganzen Projekts, Anm. d. Red.) schnell umgeplant, daraus einen Film zu machen. Da ist dann effizient abgelaufen, wie haben unsere Texte gelernt, in der Zeit zwischen den Lockdowns wurde gedreht – natürlich nicht in der Reihenfolge des Stücks… Ich fand das sehr angenehm.“