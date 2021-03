Absurdes Theater: Eitel- und Überheblichkeiten schamlos bloß gestellt

Wortklauberei, oder?

Jene Menschen und Verhaltensweisen, die sich wichtig nehmen, sind in vielen Texten Zielscheiben der Entlarvung, selbst wenn sie sich als scheinbar bescheiden geben – etwa in „ich weiß nicht, warum alle denken, ich sei ein Genie“… Sprachverliebtheit ist ein weiteres Kennzeichen Charms’scher Texte, besonders auffällig in „Einmal war ich im Staatsverlag“, in dem er die Formulierung „den Augenblick einfangen“ zerlegt und gedankenverspielt absurd als unmöglich demaskiert.