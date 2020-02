42 rote Chamäleons mit Diadem …

Studierende als "Vor-Band"

Das war beim jüngsten Abend der Gruppe Peekaboo eines der Improvisationsspiele. Mit dem hat die Gruppe „als Haupt-Act“ ihren Teil des Abends eröffnet. Schauspiel-, Tanz-, Gesangs- und Musical-Studierende (Sunrisestudios) agieren in anderen Formaten – an diesem Abend gekennzeichnet durch häufiges Freeze (Einfrieren der Szene) samt Austausch von jeweils einer/einem Spieler/in – als „Vor-Band“. Weil einige aus dem Kernteam verhindert waren, „stiegen“ Schüler_innen in den Haupt-Act auf.

In diesem bat die Spielleiterin Charlotte derStern das Publikum – viele davon in Schauspielausbildungen – nach Printprodukten. Vier, höchstens fünf Hände gingen in die Höhe. Zwei der bekannten, berühmten gelben Büchlein im Hosentaschenformat waren darunter: Sophokles‘ Antigone und Shakespeares „Romeo und Julia“. Das Publikum ruft Seitenzahlen zu und „Stopp“ während der Finger der Spielleiterin über die Zeilen fährt.