25 Jahre Museum zum An- und vor allem Be-greifen

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler schätzte das Kindermuseum einerseits für die künstlerische und kreative Frühförderung mit allen Sinnen und andererseits für die Vorreiterrolle für andere Museen und deren Kinder-Kunst-Vermittlungsprogramme. Ihr verdankt die Einrichtung auch fürs heurige Jahr um 20.000 Euro mehr an städtischer Subvention (in Summe von Kultur sowie Jugend/Freizeit/ Bildung: nicht ganz 1,6 Millionen Euro). Gemeinsam mit einem Betrag von weniger als 100.000 € vom Bund sowie nicht ganz 300.000 € von privaten Sponsoren sowie Eintrittsgeldern (nur von Erwachsenen bzw. für Ateliers und Workshops) hat das Zoom en Jahresbudget von ca. 2,2 Millionen Euro. Mit mehr Geld, so die Direktorin, könnten auch mehr als 120.000 Besucher_innen pro Jahr bedient werden. Für die Ausstellungen gibt es immer seeeeehr lange Wartefristen. „Erde.Erde“ wurde nun verlängert - und um zwei neue Objekte erweitert. Mit mehr Geld könnte der Schließtag Montag aufgehoben und geöffnet werden.

Was das Raumangebot betrifft, so bevorzugt die - derzeitige Direktorin, über die Nachfolge wird Mitte/ende April aus den 22 Bewerbungen gewählt - lieber weitere andere Standorte in andere Gegenden Wiens als eine Erweiterung im MQ. Zeitweise gab und gibt es seit ein paar Jahren solche Außenstellen mit Pop-Up-Lokalen, etwa in Ottakring und Favoriten. Eines der „Stadtlabore“, die die Kulturstadträtin forciert, wird in Wien Rudolsheim-Fünfhaus für einen Ferienmonat öffnen, ein weitere Pop-Up in der Seestadt Aspern.