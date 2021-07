FlyNet®: Internet und SMS über den Wolken

Die Fluglinie Lufthansa sagt Langeweile auf Langstreckenflügen den Kampf an: Erstmals können Fluggäste mit dem kostenlosen FlyNet®-Portal hoch über den Wolken im Internet surfen und Nachrichten verschicken.

Flüge mit einer Flugdauer von über 3,5 Stunden bzw. einer Strecke von über 3.000 km werden gemeinhin als "Langstrecke" bezeichnet. Erst kürzlich fand der längste Nonstop-Flug der Welt statt. Dieser führte über 14.200 Kilometer von Dubai nach Auckland und dauerte 17 Stunden und 15 Minuten.

Bei so viel Zeit in der Luft kann einen schon mal die Langeweile ereilen. Das Produkt FlyNet® der Lufthansa schafft hier nun mit zahlreichen Leistungen Abhilfe. Mal eben noch schnell mit den Facebook-Freunden chatten, wichtige E-Mails beantworten oder die exakte Ankunftszeit an Freunde oder Familie senden – all das ist hier nun möglich.

FlyNet® bietet dazu zwei unterschiedliche Services: Internetzugang über WLAN oder Mobilfunk über GSM – ganz so, wie es für die persönlichen Zwecke und die jeweilige elektronische Ausstattung möglich ist.