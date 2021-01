Zahl der Woche

Kubikmeter Erde werden ab dieser Woche beim Rathaus für das dortige U2/U5-Linienkreuz und die neue U5-Station Frankhplatz ausgehoben. Bereits vergangene Woche wurde an der Oberfläche rund um die Baustelle eine Umleitung für den Verkehr eingerichtet. (Zur Streckenführung geht's hier.) Am Mittwoch geht es mit den Arbeiten im Untergrund los. Öffentlichkeitswirksam zelebriert wird das mit dem offiziellen Spatenstich am Mittwoch, zu dem Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) erscheinen werden. In Betrieb gehen soll die U5 im Jahr 2026.