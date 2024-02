Willkommen auf KURIER.at

➤ Die wichtigsten Nachrichten des Tages finden Sie ab sofort im grunderneuerten „Nachrichtenüberblick“. Schnell und übersichtlich auf einen Blick.

➤ Daneben haben wir den Fokus auch auf lange Lesestücke, Analysen, Reportagen und Interviews gelegt, die sie ebenfalls gesammelt an einem Ort finden.

➤ In unserer neuen Stories-Leiste bringen wir nun auch endlich jene Formate auf KURIER.at, die sie von uns bereits aus Instagram oder TikTok kennen. Komplexe Themen, einfach erzählt – in modernem Look – das ist der Anspruch dieser neuen Funktion zum „Durchblättern“.

➤ Neu ist auch unsere Vorlesefunktion, mit der Sie sich unsere KURIER-Geschichten ab sofort anhören können.

➤ Wer eingeloggt ist, kann ab sofort auch sehr einfach Lieblingsautorinnen und -Autoren folgen und im neuen Benutzerprofil „Mein KURIER“ deren neuesten Geschichten lesen. Dort können Sie jetzt auch einfach Ihr Digital-Abo verwalten, ihre Merkliste abrufen und einen unserer 21 Newsletter abonnieren.

➤ Ein Abonnement ist für all diese Funktionen nicht erforderlich. Eine Registrierung via Email-Adresse reicht. Sollten Sie sich doch für ein Abo entscheiden, um einen unserer rund 25 Plus-Artikel pro Tag zu lesen, gibt es zum Relaunch eine besondere Aktion: Ab 0,90 Cent im Monat sind Sie dabei. Bis April sogar komplett werbefrei. Mit dem Relaunch der Seite ist unsere Arbeit freilich noch nicht getan. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.