Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben soll: Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst.

Ganz so genügsam, wie sich Karl Kraus hinsichtlich seiner Bedürfnisse zum Leben in der Stadt zeigte, sind wir im Redaktionsteam der Wiener Ansichten nicht. Und die meisten von Ihnen wohl auch nicht. So stimmten einige Leserinnen in unser vorwöchiges Wehklagen über den Verlust der Gärtnerei Baumgartner ein.

Besonders berührte der Brief von Frau B.: Ich war dort 40 Jahre Kunde, habe von meinem Mann jede Woche einen Blumenstrauß von ihr (der Frau Baumgartner, Anm.) bekommen und nach seinem Tod hab ich ihn mir zum Wochenende immer selbst gekauft. Sie hat blumentechnisch mein ganzes Leben begleitet – von Taufen, Hochzeiten bis zu allen Begräbnissen.

