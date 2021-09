Abwarten, abwägen und vielleicht etwas tun, im Zweifel auch mal nichts. So kennt man die deutsche Kanzlerin. Am Dienstag zeigte Angela Merkel aber, dass sie doch noch für Überraschungen gut ist. Sie nutzte ihre wohl letzte Rede im Bundestag, um für ihre Partei zu werben. Ein außergewöhnlicher wie schräger Auftritt, der derzeit das politische Berlin beschäftigt. Für Politikwissenschaftler Herfried Münkler war es eine Pflichtübung. „Wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre das ein Skandal gewesen“, sagte er im Gespräch mit uns Auslandskorrespondenten.

Warum es mich dennoch so überrascht hat? In den vergangenen Jahren musste die Union fast ohne ihre Kanzlerin auskommen. Abgesehen von zwei Pflichtauftritten neben Manfred Weber ließ sich Merkel etwa im Europawahlkampf kaum blicken. Das hat mit der Überparteilichkeit zu tun, die sie sich seit Abgabe des CDU-Vorsitzes 2018 auf die Fahnen heftet, gleichzeitig ist es ein Zeichen der Entfremdung, die seit langem schwelt. Und die mit der Ämtertrennung noch offensichtlicher wurde. Auf der einen Seite steht die ausgezehrte Partei und auf der anderen die nach wie vor beliebte Kanzlerin, die wegen ihrer Person und nicht wegen der CDU gewählt wird. Das bekam Annegret Kramp-Karrenbauer zu spüren, genauso wie Armin Laschet, der Merkel-Fans nicht an sich binden kann.

Späte Rückendeckung

Klar, ihre politische Zuneigung für ihn hielt sie sehr lange zurück (Laschet wurde in Berlin kürzlich sogar gefragt, ob er sich sicher sei, dass Merkel überhaupt CDU wählt). Zwar betonte sie stets, neutral sein zu wollen, doch so ganz ist ihr das nicht gelungen. Als sie im Frühjahr vor einem Millionenpublikum in der Talkshow von Anne Will die Länderchefs in puncto Pandemie-Management schimpfte und Laschets Bundesland fiel, war der Tenor gesetzt: Merkel rügt Laschet und ist nicht mit ihm auf einer Linie. Mehr hat er nicht gebraucht. Dass sie später in seiner wohl schwersten Stunde – der entscheidenden Abstimmung des CDU-Bundesvorstands über die Kanzlerkandidatur – nicht für ihn votierte und sich ihrer Stimme enthielt, hat ihn nicht gerade gestärkt.

Nun steht sie am Dienstag im Bundestag, holt noch schnell ihr Glas Wasser, ehe sie für ihn in die Bresche springt. Sie pickt sich dafür einen flapsigen Satz von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz raus. Dieser warb jüngst ironisch im Querdenker-Jargon für die Impfung: Rund 50 Millionen Deutsche seien schon „Versuchskaninchen“ gewesen seien, er selbst auch. Merkel hält ihm diesen Witz vor und legt dann los. Es sei nicht egal, wer dieses Land regiere, „weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist“. Laut Merkel hätten das Volk die Option zwischen einer Regierung von SPD und Grünen, „die die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt“. Daraufhin wird es im Saal laut. Merkel: „Ich sag ja nur die Wahrheit.“ Eine CDU und CSU geführten Regierung mit Armin Laschet sei der „beste Weg für unser Land“.

Verkehrte Welt

Ein bisschen verkehrte Welt. Während Merkel aus ihrer sonst so präsidialen Rolle fällt und auf CDU-Generalsekretärin machte, gibt sich Olaf Scholz später staatsmännisch und über den Dingen schwebend. Er bedankt sich bei der Bundeskanzlerin für die gute Zusammenarbeit und kontert trocken-nüchtern: Sein Satz war ironisch gemeint und „wenn einige nicht lachen wollen und sich darüber aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben“.

Diese liegen für die Union im Argen: In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Trendbarometer von RTL/n-tv fällt sie unter die 20-Prozent-Marke. Die SPD liegt bei 25 Prozent. Die Grünen landen bei 17 Prozent, die FDP steigt auf 13. Gleich mehrere Dreierallianzen wären möglich – eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, ein Linksbündnis Rot-Grün-Rot sowie Koalitionen aus Union, Grünen und FDP sowie Union, SPD und FDP.

Eine Regierung mit der CDU ist also noch denkbar. Das dürfte der Kanzlerin nicht egal sein. Gut möglich, dass ihre Regierungszeit sonst von einer Erzählung überlagert wird, die lautet: Nach 16 Jahren Merkel ist die Union derart erschöpft, dass sie auch noch das Kanzleramt verliert. Dass ihr Auftritte wie am Dienstag keinen großen Spaß bereiten, war ihr anzusehen. Mit der Überparteilichkeit ist es jedenfalls dahin und wie glaubhaft sich ihr Werben bei den Wählern verfängt, wird sich zeigen.

Ich halte Sie auf dem Laufenden.

Ihre Sandra Lumetsberger