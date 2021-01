Die Corona-Pandemie macht auch vor einem der wichtigsten Kultur-Exportartikel des Landes nicht Halt: Das Neujahrskonzert 2021 findet zwar wie gewohnt im Goldenen Saal des Musikvereins statt, dieses Mal allerdings ohne Publikum. Die musikalischen Neujahrsgrüße werden aber immerhin wie jedes Jahr via TV in alle Welt versendet. Am Dirigentenpult steht zum sechsten Mal Riccardo Muti - zum Artikel