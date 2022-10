Ritter Sport auf dem Prüfstand: So nachhaltig ist der Schokoladenhersteller wirklich

Quadratisch. Praktisch. CO2-neutral.

Blickt man in den Nachhaltigkeitsbericht von Ritter Sport, wird klar: Nachhaltigkeit spielt für den Schokoladenhersteller eine ganzheitlich wichtige Rolle. So bezieht das Unternehmen seinen Kakao seit 2018, neben der Ernte aus eigener Produktion, zu 100 % aus zertifiziert nachhaltigen Kakaoprogrammen. 2019 erreichte Ritter Sport außerdem sein erstes Etappenziel, was das Erreichen der vollständigen Klimaneutralität betrifft: Sämtliche Arbeitsschritte sind am deutschen Hauptstandort seit jeher vollständig klimaneutral. Seit 2020 kompensiert das Unternehmen außerdem all jene Faktoren, die über die Produktion hinausgehen und auf die der Schokoladenhersteller einen Einfluss hat. Eine Herangehensweise, die auch das Erreichen der 3 übergeordneten Nachhaltigkeitsziele vorantreibt, die sich Ritter Sport bis 2025 gesteckt hat: