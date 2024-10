Mariazeller Advent 2024: Genießen und Gewinnen in Österreichs Lebkuchenstadt

Ob romantische Wochenenden, handgefertigte Kunstwerke oder regionale Köstlichkeiten – bei unserem Gewinnspiel erwartet Sie eine Fülle an unvergesslichen Überraschungen. 🎁 Jetzt teilnehmen und magische Momente rund um den Mariazeller Advent gewinnen! 🎁 Tauchen Sie ein in die magische Adventzeit: Von 21. November bis 22. Dezember 2024 verwandelt sich der idyllische Wallfahrtsort Mariazell in ein festliches Winterwunderland. Der Duft von Lebkuchen und heißem Punsch liegt in der Luft, der größte hängende Adventkranz der Welt leuchtet über dem Hauptplatz, und die Atmosphäre lädt zum Verweilen und Staunen ein. Mit seinen liebevoll dekorierten Ständen, der traditionsreichen Handwerkskunst und der stimmungsvollen Kulisse ist der Mariazeller Advent ein wahres Highlight in der Vorweihnachtszeit. Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent unter:

© Tourismusverband Hochsteiermark, Fred Lindmoser

Beim KURIER-Adventgewinnspiel in Kooperation mit Mariazeller Advent können Sie folgende Preise gewinnen:

2 x 2 Tickets für die Panoramafahrt auf der Mariazellerbahn Das Highlight der Himmelstreppe. Die vier Panoramawagen bieten ein Bahnerlebnis der ganz besonderen Art. An Wochenenden und an Feiertagen lädt der Panoramawagen Gruppen, Familien, Paare, Freunde und Einzelreisende zur beeindruckenden Fahrt von St. Pölten nach Mariazell ein. Die Panoramawagen sind das Premiumprodukt der Himmelstreppe. Sitzkomfort erster Klasse in Verbindung mit regionalen Schmankerln und einem fantastischen Ausblick machen die Fahrt unvergesslich.

gültig bis 31.12.2024

1 x 2 Tickets für die Themenfahrt „Mondscheinfahrt“ am 17.01.2025 im Package Himmelstreppe Am Freitag, den 17. Jänner 2025 findet eine ganz besondere Zugfahrt bei Mondschein nach Mariazell statt. Die Themenfahrt startet um 16:45 Uhr am Hauptbahnhof St. Pölten. Das Programm beinhaltet eine Fackelwanderung zum Mariazeller Hauptplatz mit anschließender Stadtführung. Ein Spaziergang zurück zum Bahnhof Mariazell rundet das Erlebnis ab, bevor um 20:30 Uhr die Heimreise angetreten wird. Auf der Rückfahrt erwartet Sie ein besonderes Highlight: ein Fotohalt am Bahnhof Annaberg-Reith. Hier haben Sie die Möglichkeit, die ins Mondlicht eingetauchte Landschaft auf einem Erinnerungsfoto festzuhalten.

2 x Tages-Schikarten Mariazeller Bürgeralpe gültig für eine Person

nach Verfügbarkeit Winter 2024/25

2 x 1 Konzertkarte für AUT OF ORDA am 31.07.2025 auf der Mariazeller Bürgeralpe Daniel Fellner und Paul Pizzera brettern mit ihrer 7-köpfigen Band über die Bühne wie ein Monster-Truck mit Monster-Tracks. Ob Nova Rock, Woodstock der Blasmusik oder Krone Fest, es hat einen Grund, warum sie bereits im 1. Live-Jahr als Headliner neue Maßstäbe setzen. Sei laut und forder: AUT of ORDA

Die Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn „Bürgeralpe Express“ ist im Ticketpreis inkludiert. (Bergfahrt bis 20.15 Uhr – Talfahrt von 21.45 bis 23.30 Uhr)

2 x Mariazeller Pantherstrick Kaufhaus Arzberger 1x Strick-Umhang Theresa Original

1x Schal Panther Original

3 x Köstlichkeit aus der Likörmanufaktur Arzberger: 0,5l Mariazeller Magenlikör

4 Pakete aus der Apotheke zur Gnadenmutter 1x Mariazellers Original Geschenkbox

1x Mariazeller "Schlaf schön" - Paket

1x Mariazeller Teezeit

1x Mariazeller Edeltanne & Zirbe

2 x Lebkuchen-Körbe der Lebzelterei Pirker

2 x Gutschein von "Montestyria" Chalets & Suiten im Wert von 150€

Willkommen beim Mariazeller Advent! Der Mariazeller Advent, Österreichs größter und erfolgreichster traditioneller Christkindlmarkt, öffnet an fünf Wochenenden von 21. November bis 22. Dezember 2024 seine Pforten. Öffnungszeiten 2024: Eröffnungswochenende: 21. – 24. November

1. Adventwochenende: 28. November – 01. Dezember

2. Adventwochenende: 05. – 08. Dezember

3. Adventwochenende: 12. – 15. Dezember

4. Adventwochenende: 19. – 22. Dezember Donnerstag und Freitag: 11.00 - 19.00 Uhr

Samstag und 08. Dezember: 11.00 - 19.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 18.00 Uhr Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zum Mariazeller Advent unter:

