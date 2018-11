Endlich! Die schönste Zeit Im Jahr!

Lassen Sie den Alltagstrubel für kurze Zeit hinter sich – genießen Sie vorweihnachtliche Stunden mit der ganzen Familie beim Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben oder beim Neuen Wiener Krippenspiel. Das Neue Jahr lässt sich mit The Flying Schnörtzenbrekkers oder dem Konzert im Neuen Jahr mit Florian Teichtmeister bestens feiern.

Gute Hirten – das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben

Im MuTh haben die Guten Hirten bereits Tradition. In diesem Jahr steht das 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht“ und die Begegnung der Hirten mit den Engeln im Mittelpunkt des Programms der Wiener Sängerknaben. Auch das Publikum kommt zum Zug: Wer will, singt bei Händels berühmten „Hallelujah“ oder „Stille Nacht“ einfach mit. So wird aus einem Konzert ein musikalisches Fest für die ganze Familie.

