Dave Matthews: „Die Band fühlt sich gut wie noch nie“

„Jedes Publikum ist anders, doch du weißt immer, wenn Amerikaner im Saal sind – sie brüllen die ganze Zeit“, sagt Dave Matthews mit einem Lachen. „In Wien oder in Prag habe ich immer das Gefühl, dass die Leute wirklich aufmerksam zuhören. Wenn sich die Band mit ihrem Zusammenspiel gut fühlt – und das tut sie derzeit – dann rufe ich meinen Manager an und frage ihn, ob wir in Europa touren können.“

Die Dave Matthews Band, kurz DMB, gilt gemeinhin als ein US-amerikanisches Spezifikum: Mit intensiven Live-Shows, in denen ihre zwischen Funk, Folk, Jazz und Rock changierenden Songs oft in 20-minütige Improvisationen ausufern, wurde die Band seit ihrem Start in den frühen 1990ern zum Massenphänomen. Kaum ein Top-10-Ranking der bestverdienenden Live-Acts kam eine Weile ohne die Gruppe aus Charlottesville, Virginia aus. Doch die gefüllten Stadien lagen in den Vereinigten Staaten, in Europa gab es nur eine vergleichsweise kleine Fangemeinde.

Es kam dann aber eine Zeit, in dem „alles ein wenig stagnierte“, wie Matthews im KURIER-Gespräch am Telefon zugibt. „Niemand von uns wollte das, aber es gab so ein Gefühl, dass sich die Dinge einfach nur wiederholten.“