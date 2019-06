Wo Zug und Druck zum angenehmen Schmerzerlebnis führt

Wer war ... Ida Rolf

Die 1896 in New York geborene Ida Rolf studierte Biochemie an der Columbia University und schloss 1920 als eine der ersten Frauen mit dem Doktortitel ab.

Als Wissenschaftlerin studierte sie vor allem die Eigenschaften des menschlichen Bindegewebes. Daneben beschäftigte sie sich mit Yoga, Osteopathie und Homöopathie. Aus Interesse und durch chronische Krankheiten in der Familie motiviert, begann sie, Menschen zu beraten und mit ihnen zu arbeiten.

Zunächst gab sie ihre Erfahrungen an interessierte Ärzte weiter und so wurde ihre Methode in den USA immer populärer. Sie schrieb Artikel und Bücher. 1979 starb sie mit 83 Jahren in ihrer Heimatstadt.