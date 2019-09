Wie sicher sind Österreichs Patientinnen und Patienten?

„Jede Minute sterben weltweit fünf Menschen wegen fehlerhafter Behandlung“, warnt die Weltgesundheitsorganisation ( WHO). „In Österreich hat sich auf dem Gebiet der Patientensicherheit in den vergangenen zehn Jahren sehr viel getan, aber noch nicht genug“, sagt Brigitte Ettl (ärztliche Direktorin im Krankenhaus Hietzing und Präsidentin der Plattform Patientensicherheit) zum ersten Welttag der Patientensicherheit am 17. September. Das österreichische Gesundheitssystem sei aber eines der sichersten der Welt.