Welttag der Tuberkulose: Auch in Österreich sterben Patienten

Zur Behandlung der Tuberkulose gibt es Antibiotika. Die Therapie erfolgt so lange, wie Erreger ausgeschieden werden. Normale TBC kann in einem halben Jahr mit großen Erfolgschancen geheilt werden. Mit zunehmenden Antibiotika-Resistenzen ist auch die Behandlung von Tuberkulose in Gefahr. Zur multiresistenten TBC kommt es, wenn eine Therapie gegen normale Tuberkulose unvollständig oder inkorrekt durchgeführt worden ist. Das lässt resistente Keime entstehen. Die Erkrankten werden so unempfindlich gegen die an sich gut wirkenden Standardarzneimittel. Sie können daraufhin auch diese kompliziertere Form der Infektionskrankheit durch die Luft direkt an andere Menschen übertragen. Bei multiresistenter TB ist die Behandlung ungleich schwieriger, länger und teurer: Die Patienten benötigen hoch-toxische Medikamente. In den ersten sechs Monaten brauchen sie täglich, schmerzhafte Injektionen, in weiteren eineinhalb Therapie-Jahren danach bis zu 20 Tabletten an einem Tag. Nebenwirkungen: Psychosen, Taubheit und ständige Übelkeit. Nicht einmal die Hälfte der Patienten wird erfolgreich geheilt.

Gibt es eine Impfung?

Ja. Allerdings wird die TBC-Impfung nur für wenige Personengruppen empfohlen, etwa medizinisches Personal oder Kleinkinder, allerdings nur, wenn die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. Auch in Ländern mit hoher Infektionsrate wird die Impfung angeraten.

Wo ist Tuberkulose besonders häufig?