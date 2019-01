Welche "Bauchwehblume" die Arzneipflanze des Jahres 2019 ist

Insgesamt konnten bisher mehr als 60 Inhaltsstoffe aus den oberirdischen Anteilen bzw. den Wurzeln von Edelweiß isoliert und charakterisiert werden. Sie wirken u.a. entzündungshemmend, antimikrobiell und antioxidativ.

Aufgrund einiger erst in den vergangenen Jahren entdeckten Inhalts- bzw. Wirkstoffe finden sich Edelweiß-Extrakte heute vor allem in Kosmetika. Sie werden synthetisch (also im Labor) hergestellt und stehen daher in großen Mengen zur Verfügung, sagt Stuppner. Arzneiprodukte gibt es derzeit noch keine. Allerdings lassen die beobachteten pharmakologischen Wirkungen der Edelweißbestandteile annehmen, dass sich in naher Zukunft auch in dieser Richtung etwas tun werde.