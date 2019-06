Warum sich die Fast-Food-Maschinerie dringend ändern muss

Die Zahlen zeigen, dass vor allem die lifestylebewusste Instagram-Generation Ketten wie McDonald’s zunehmend verschmäht. Ist ein Kurswechsel hin zu mehr Gesundem nicht ohnehin unausweichlich?

Im Zuge meiner Recherchen bin ich auf eine McDonald’s-Filiale in Australien gestoßen, die eine völlig andere Produktpalette eingeführt hat, da gibt’s jetzt Salate mit Quinoa und Tofu. Auch von außen erinnert nichts mehr an die typische McDonald’s-Optik, statt dem gelben Logo gibt es nur noch einen schwarz-weißen Schriftzug. Ich glaube schon, dass die Konzerne beginnen, Alternativen zu suchen. Es wäre auch dumm, diesen Trend zu ignorieren. Drastische Änderungen wird es aber erst geben, wenn der öffentliche Druck zunimmt. Das sieht man am Beispiel England, wo 2018 eine Zuckersteuer auf Getränke eingeführt wurde. Und siehe da, Coca-Cola war in der Lage, den Zuckergehalt seiner Drinks zu senken und unter die Steuergrenze zu kommen. Das haben sie aber nur dort gemacht, wo sie unter Druck waren. In Österreich und Deutschland haben wir nach wie vor die hohen Zuckerwerte.

Was müsste sich konkret ändern – politisch und in den Konzernen selbst?

Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sofort eine Zuckersteuer auf Softdrinks eingeführt wird. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und Obst und Gemüse steuerlich entlasten. Was biologisch angebaut wird, hätte gar keinen Steuersatz. Wenn das auch nicht ausreicht, soll auf jeder Packung Pommes, auf jedem Softdrink eine Warnung angebracht werden, dass das Produkt die Gesundheit gefährdet. Oder ein Foto von einem beinamputierten Kind. Wir haben eine Überfettung der Weltbevölkerung mit epidemischen Ausmaßen – erstmals gibt es mehr Übergewichtige als Unterernährte, das muss man sich einmal vorstellen. In Österreich haben wir offiziell 800.000 Diabetes-Erkrankte, jedes Jahr sterben 10.000 Leute an den Folgen. Eine Alternative zur Zuckersteuer wäre eine Ampelkennzeichnung, aber die hat die Industrie über Jahre verhindert. Alles, was über die empfohlene Tagesmenge hinausgeht, sollte ein rotes Ampelsignal bekommen. Zur Einordnung: Laut der American Heart Association sind 18 Gramm Zucker am Tag das Maximum für Kinder – 0,4 Liter Coca-Cola enthalten 42 Gramm.