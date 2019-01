Veganer erkranken doppelt so oft an Grippe und Erkältungen

Erkältungen, Grippe und kleinere Beschwerden scheint Veganern mehr zuzusetzen als Fleischessern: Sie nehmen aus diesen Gründen die häufigsten Krankenstandstage. Das sind die Ergebnisse einer neuen Studie aus Großbritannien, für die die Daten von mehr als 1000 Büroangestellte untersucht wurden.

Mindestens fünf Tage pro Jahr sind Veganer mindestens pro Jahr krank. Das ist doppelt so hoch als der britische Durchschnitt, so die Studienautoren.

Häufiger in Krankenstand

Auch gaben zwei Drittel der Veganer an, im Jahr 2018 häufiger in Krankenstand gewesen zu sein, als in den Jahren davor. Im Gegensatz dazu waren im Vorjahr nur die Hälfte ihrer fleischessenden Kollegen genauso lange krank.

Sogar im Alter zeigten sich Unterschiede: So waren "Millenials" - also zwischen 1985 und 2000 Geborene - häufiger in Krankenstand als ihre Kollegen über 55.

Die Untersuchung, die Teil der jährlichen Grippe-Untersuchung von "Fisherman's Friend" ist, ergab auch, dass Veganer während der Erkältungssaison drei Mal so häufig ihren Arzt aufsuchen.Die Gründe für diese Unterschiede sind unklar.