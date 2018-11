US-Ärzte zeigen mit blutigen Bildern, was Schusswaffen anrichten

Nach Anschlägen mit Schusswaffen – zuletzt nach der Schießerei in einer Bar in Kalifornien, bei der 13 Menschen ums Leben kamen – melden sich in den USA auch immer wieder Ärzte zu Wort, die sich für schärfere Bestimmungen für Waffenbesitz einsetzen. Die Waffenlobby NRA ( National Rifle Association) reagierte darauf auf Twitter mit "stay in your lane", was so viel bedeutet wie "Kümmert euch um euren Kram". Die Antwort der Ärzte kam prompt: Unter dem Hashtag "ThisIsOurLane" posten sie auf Twitter Fotos und Erzählungen aus ihrem Alltag mit Patienten, die durch Schüsse verletzt wurden.

Der Tweet der NRA löste bei vielen Ärzten Wut aus. "Wenn Sie nicht gehört haben, wie das Herz eines Menschen unter Ihren Händen aufhört zu schlagen, können Sie uns nicht sagen, was wir tun sollen", meinte etwa der 42-jährige Unfallchirurg David Morris gegenüber der BBC.

Die persönlichen Geschichten und blutigen Fotos, die von Ärzten gepostet wurden, wurden bereits tausende Male geteilt. Auf Twitter wurde der Hashtag #ThisIsOurLane mehr als 70.000 Mal verwendet. "Die Menschen müssen die Realität der Dinge, mit denen wir zu tun haben, sehen. Zu oft bleiben wir bei den gleichen alten philosophischen Argumenten über Waffengewallt stecken", sagte Morris.