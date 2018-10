Unruhige Kinder: Reflexe als Ursache

Bei erhalten gebliebenen Reflexen reagiert ein Schulkind nicht so wie ein Neugeborenes. Meist fällt es durch Entwicklungsverzögerungen auf – oft zeigt sich das erst im Schulalter, etwa durch Konzentrationsprobleme, nicht stillsitzen können, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten oder fehlende Impulskontrolle. Das Nervensystem kann die Reflexe meist unterdrücken, dennoch binden sie Aufmerksamkeit, die den Kindern dann fehlt. „Hinweise können sein, dass ein Kind oft hinfällt, es scheint patschert, ist in der Grob- und Feinmotorik oder in der Sprachentwicklung verzögert, tut sich schwer mit Lesen und Schreiben“, erklärt Greber-Platzer. Immer wieder erhalten solche Kinder fälschlich die Diagnose ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), da die Auffälligkeiten ähnlich sind. Bei ADHS sind allerdings nicht Reflexe die Ursache. Auf der Suche nach Hilfe kommen manche zu Nikola Krisch. Sie ist Reflexintegrationstrainerin und hat das Institut er.lern.bar gegründet. „Eltern, die zu mir kommen, haben meist schon viel probiert und einen ganzen Stapel an Befunden und Diagnosen. Wenn ein Schulkind etwa einnässt, wird oft nicht an anhaltende Reflexe gedacht. Vielmehr werden zunächst psychische Belastungen abgeklärt und unter Umständen eine hormonelle Behandlung versucht“, erklärt Krisch. Die RIT-Reflexintegration ist ein Programm, das helfen soll, frühkindliche Reflexe im Gehirn abzubauen. Ein Eltern-Fragebogen und eine eineinhalbstündige motorische Austestung des Kindes zeigen laut Krisch, ob anhaltende Reflexe vorliegen.

Anschließend sind vor allem die Eltern gefragt: Über einen Zeitraum von etwa einem Dreivierteljahr machen sie fünfmal pro Woche für je 15 Minuten Übungen mit ihrem Kind, die das Gehirn an neue Bewegungsmuster gewöhnen sollen. Schaukeln, Längs- und Querbewegungen oder sanfte Druckausübung sollen an Bewegungen im Mutterleib erinnern. Dabei wird Musik gehört, die beide Gehirnhälften stimulieren soll. Krisch: „In den ersten Wochen liegt das Kind und ein Elternteil macht sanfte Schüttelbewegungen, ähnlich den Bewegungen des ungeborenen Babys im Fruchtwasser.“