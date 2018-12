Telefonseelsorge: 362 Gespräche am Tag in Krisensituationen

132.000 Beratungsgespräche führte die " TelefonSeelsorge Österreich" - österreichweit erreichbar unter der Nummer 142 - im Jahr 2017, das entspricht rund 362 Gesprächen pro Tag. Alleine in Wien sind es 100 Gespräche täglich, zehn Leitungen sind österreichweit rund um die Uhr besetzt (je eine pro Bundesland, in Wien sind es zwei). Die drei Hauptberatungsthemen sind Beziehungsprobleme (vorrangig Partnerschaftsprobleme), Einsamkeit (vorrangig Probleme mit der Alltagsbewältigung und Sehnsucht nach Kontakt) und drittens Probleme als Folgen von psychischen Erkrankungen (Depressionen, Angstzustände, Panikattacken). Diese Bilanz zogen Montag Vertreterinnen der Telefonseelsorge in Wien.