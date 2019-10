Spitzenleistung: Eine Zehe als Ersatz für den Daumen

Stolz zeigt der achtjährige Adeeb, wie er mit seinem Daumen auf seinem Tablet tippt. Für ihn ist das eine neue Erfahrung: Adeeb hat eine angeborene Fehlbildung der Hände, an der rechten Hand fehlte ihm von Geburt an der Daumen. Ende Jänner wurde ihm im Orthopädischen Spital Speising in Wien eine eigene Zehe als Ersatz für den Daumen transplantiert. Am Mittwoch hatte Adeeb seine – vorläufig – letzte Kontrolle. Nur ganz wenige Chirurgen in Österreich können diesen diffizilen Eingriff überhaupt durchführen.

Ein derartiger Eingriff dauert sieben bis zehn Stunden und wird von zwei Teams durchgeführt, erklärt Sebastian Farr. Der Oberarzt an der Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie hat den Eingriff geleitet. Er ist ein Spezialist für die Kinderhand: „Ein Operationsteam entnimmt die Zehe, das zweite Team präpariert die Hand und transplantiert dann die Zehe auf die Hand.“