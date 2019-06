Bei der Logopädin: Wenn die Sonne "seint" statt scheint

Manche ihrer Aufgabenstellungen sind hart an der Belastungsgrenze: „Es kommen Kinder, die längere Zeit mit einer Sonde ernährt wurden und jetzt mit mir das Schlucken wieder lernen. Da geht es auch darum, gemeinsam das Kind zu überzeugen, dass es überhaupt so essen will.“ Bei Babys kann es Schluckschwierigkeiten geben oder Probleme mit dem Saugen an der Mutterbrust – auch das sind Herausforderungen für Logopäden.

„Gerade rund um das Thema Schlucken gibt es bei Erwachsenen viele Themen, etwa nach einer Intubation, nach Operation im Mund- oder Halsbereich oder im Zusammenhang mit Krebs, Schlaganfall und Demenz“, erklärt sie das Berufsfeld der rund 2.500 Logopäden in Österreich. Ein Teil arbeitet in der eigenen Praxis, ein Teil in öffentlichen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten, Ämtern und Behinderteneinrichtungen. In Niederösterreich sollen bis zum Jahr 2021 14 neue Gesundheitszentren entstehen, in denen neben Ärzten und anderen Gesundheitsberufen auch Logopäden vertreten sein sollen.