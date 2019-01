Wenn Kinder am Sonntag krank sind

Eineinhalb Stunden später, 11.30 Uhr, in der „Gruppenpraxis DDr. Peter Voitl und Partner“ in Wien-Donaustadt: Sie ist eine der drei an diesem Sonntag in Wien geöffneten Kinderarzt-Ordinationen. „Um neun Uhr haben wir begonnen, bis jetzt waren 37 Eltern mit ihrem Kind beim Anmeldeschalter. Am gestrigen Samstag waren es insgesamt 90 – und das noch ohne Grippewelle.“

Im Vorjahr ein Pilotprojekt an zehn Wochenenden, gibt es dieses Angebot von Stadt Wien, WGKK und Ärztekammer heuer an allen Wochenenden und Feiertagen.