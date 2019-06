Slow Medicine: Warum in einer Medizin der Zukunft Geduld zählt

„Als Slow Food nach Amerika überschwappte, wurde mir klar, dass dabei die Zubereitung als solche in den Mittelpunkt gestellt wurde. Was zählt, ist der Stil, die Art und Weise wie etwas zubereitet wird.“ Diese Vorgangsweise erinnerte Victoria Sweet an ihren Umgang mit ihren Patienten.

Es gehe auch in der medizinischen Behandlung um den Weg, der zum Ziel führt: die „Art und Weise des Tuns“, ein methodisches, unaufgeregtes und unvoreingenommenes Vorgehen. Mit Sweets Worten: „Maßvoll und ausgeglichen“ solle alles ablaufen.

Wie auch Slow Food hat auch Slow Medicine seinen Ursprung in Italien. Erstmals wurde der Begriff in einem medizinischen Fachjournal verwendet. 2011 wurde ebenfalls in Italien die erste Slow Medicine-Gesellschaft gegründet, denen Schwestergesellschaften in anderen Ländern folgten.